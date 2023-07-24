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Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar mahallesi civarındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Orman bölgele müdürlüğüne bağlı ekipler orman yangınını büyümemesi için 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz ile müdahale ediyor.

Latif SANSÜR
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Manisa’da orman yangını

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 13.30 sıralarından orman yangını çıktı.

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz ve 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Küçük bir alanda başlayan orman yangının rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alanlara sıçradığı ve yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca bölgenin dik yamaçlı olması sebebiyle müdahalenin çoğunlukla havadan yapıldığı öğrenildi.

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