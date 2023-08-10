Manisa’da orman yangını
Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Sakarlı mahallesi civarındaki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın başladı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.30 sıralarından orman yangını çıktı. Alaşehir ilçesine bağlı Sakarlı mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz ve 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alanlara da sıçrayan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahalesi sürüyor.
Yapılan etkili müdahale ile yangının durumunun iyiye gittiği bilgisine ulaşıldı.