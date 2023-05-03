Mansur Yavaş: İlk işimizden birisi bu cinayetin faillerini yakalamak

Bursa'da konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen saldırıda öldürülen Sinan Ateş'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Bursa’ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Kent Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

“BU CİNAYETİ HALA AYDINLATAMADI”

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili konuşan Mansur Yavaş, “İlk işlerden birisi bu cinayet faillerinin tamamının yakalanıp, cezalarını çekmeleridir. Bu kadar güçlü bir iktidar, bir tweet atanı dünyanın öbür ucundan yakalayıp getiriyor. Ancak, maalesef Ankara’nın göbeğinde, cuma namazı çıkışında işlenen bu cinayeti hala aydınlatamadı. Adalet anlayışı maalesef ülkemizde bu hale geldi. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku haline geldi. İnşallah hep beraber hak, hukuk, adalet diyorum” dedi.

“ŞİMDİ DE NEFRET SİYASETİ VAR”

İktidarın demokrasi anlayışına değinen Yavaş, şöyle konuştu:

“Ankara’da da yaptılar, demokrasi anlayışları şu; seçime herkes girebilir ama kazanmaları yasak. Evet nereden nereye geldik değil mi. Şimdi de nefret siyaseti var. Bu kadar birinci turda seçimi kazanacak yüksek bir topluluğa söylenen sözlere bakıyoruz… Niye Böyle yapıyorlar? İşte işsizlik, torpil, liyakat bunlar konuşulmasın istiyorlar.”

“ANKARALI DİNLEMEDİ”

Sözlerini, belediye başkanı seçildiği döneme değinerek sürdüren Yavaş, “2019’da aday olduk. Baktılar ki anketler yükseldi. Önceden diyorlardı ‘Bu kim.’ Anketler yükselmeye başlayınca dediler ki; ‘Bu işçilerin hepsini çıkaracak’ o da yetmedi. ‘Bu dediler, sosyal yardımların hepsini kesecek’ bu da yetmedi, ‘Hayat tarzınıza karışılacak’ ama Ankaralı dinlemedi” diye konuştu.

“DÜZELEN HİÇBİR ŞEY YOK”

Konuşmasına devam eden Yavaş şunları söyledi:

“Şimdi de ‘üç koyunu güdemez’ diyorlar. Üç koyun güdemez diye bir şey yok. 21 yıldır aynı iktidar var. Ve aynı iktidarın geldiği son durum şu; İki ayda bir değişen Ekonomi Bakanı, iki ayda bir değişen Merkez Bankası Başkanı. O yetmiyor eski bakanları çağırıyorlar. Eski bakan da diyor ki, ‘Siz bizim dediklerimizi dinlemiyorsunuz. Kendi kendinize bir model buldunuz, dolayısıyla kusura bakmayın benim sizinle işim olmaz.’ Bu tarafa baktığınızda dünyaca tanınmış ekonomistler var. Adeta şampiyonlar ligi var. İnşallah düzeltirse bunlar düzeltecek. Son ayda yapılan bütün iyileştirmelere rağmen, düzelen hiçbir şey yok. Dolarda çift taraflı kur. Ne yaparsa yapsınlar, düzelmiyor ve düzeleceği de yok.”

“BİR ŞEY SÖYLESEN ‘SUS LAN FETÖ’CÜ’ DİYORLAR”

İktidarı eleştirmeyi sürdüren Yavaş, “İşte bunlar konuşulmasın diye PKK.., PKK.., başka bir şey yok. Şöyle bir tarzları oluştu, sadece yöneticilerinin değil, AK partiye gönül vermiş bazı fanatiklerde de aynısı var. Hatalı bir şey söylesen, ‘Sus lan FETÖ’cü’, ‘Sen PKK’lı mısın’ diyerek konuşmasını istemiyorlar” dedi.

“ZAMANINDA GÖRÜŞSEYDİNİZ BU KADAR SURİYELİ ÜLKEMİZE DOLMAZDI”

İktidarın Suriye politikalarını ve bugüne kadar yapılanları hatırlatan Yavaş, “Dedi ki muhalefet; ‘Esat ile gidin görüşün, inat etmeyin.’ Onu diyenleri mahvettiler, ‘Siz şöylesiniz, siz böylesiniz.’ Ee, şimdi görüşüyorsunuz. Zamanında görüşseydiniz bu kadar Suriyeli ülkemize dolmasa iyi değil miydi. Ve en son bizimle ilgili şunu söylediler, baktılar yine tutmuyor, anketler kötü; ‘Ankara’da sayaçları PKK’lılar okuyacak, DHKPC’liler de evlere faturaları götürecek.’ Ne oldu? Bir tane PKK’lı var mı Ankara’da. Başka şeyleri yok, on parmakta on çamur sürüyorlar” diye konuştu.

“SÖYLEDİKLERİ ŞEYLER OLMUYOR”

Çözüm sürecinde yaşananlara da değinen Mansur Yavaş sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Hani çözüm sürecinde, Türk bayrağından rahatsız olanlar vardı. Ve T.C. yazılarını kaldırdılar her yerden. Biz de gelir gelmez Ankara Büyükşehrin oraya T.C. tabelasını çaktık. O zaman bunlar, ‘İstanbul, Ankara’yı kazanırsa devletin bekası tehlikeye girer’ diyorlardı. Baktılar, 11 tane büyükşehir kazanıldı. Hiçbirisinde, söyledikleri şeyler olmuyor. Ayın 14’ünde inşallah birinci turda seçimi kazanacağız. Sayın Genel Başkanımızı Kızılay’da karşılayacağız, Çankaya’ya uğurlayacağız.”

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