Mansur Yavaş ve Valilik’ten hava durumu uyarısı: Ankara’yı yine vuracak
Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş da vatandaşları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla uyardı.
Ankara’da sağanak yağış günlerdir aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MANSUR YAVAŞ TWEET’LE UYARDI
ABB Başkanı Mansur Yavaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Ankaralıları sağanak yağış konusunda uyardı. Yavaş’ın Tweet’i şu şekilde;
“Kıymetli hemşehrilerim,
Ankara’da bugün akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir.
Ekiplerimiz 1421 araç ve 4029 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir.”