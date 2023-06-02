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Mansur Yavaş ve Valilik’ten hava durumu uyarısı: Ankara’yı yine vuracak

Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş da vatandaşları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla uyardı.

Sozcu.com.tr
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Mansur Yavaş ve Valilik’ten hava durumu uyarısı: Ankara’yı yine vuracak

Ankara’da sağanak yağış günlerdir aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MANSUR YAVAŞ TWEET’LE UYARDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Ankaralıları sağanak yağış konusunda uyardı. Yavaş’ın Tweet’i şu şekilde;

“Kıymetli hemşehrilerim,

Ankara’da bugün akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir.

Ekiplerimiz 1421 araç ve 4029 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir.”

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