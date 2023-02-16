Mansur Yavaş’tan destek çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün 3000'den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli Mont ve Bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından, depremzedelere yardım için yeni toplama merkezi belirlediklerini ve öncelikli olarak mont ve bot desteği beklediklerini duyurdu. Yavaş'ın bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün 3000’den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı’ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli Mont ve Bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz. Çalışmalarımıza Fuar Alanı’nda gönüllü olarak da destek verebilirsiniz.

“199 NUMARALI ÖZEL SERVİS RİNGİ HİZMETİNE BAŞLIYORUZ”

Ayrıca gönüllülerimizin giyim merkezine ulaşımı için 199 numaralı Özel Servis Ringi hizmetine başlıyoruz. Gama, Sıhhiye (Mavi Masa karşısı Abdi İpekçi Parkı), Ulus Maliye Durağı ve Ulus Dış Kapı Hastane Durağı saat başı hareket noktalarımız.”

Yeni toplama merkezleri ise şöyle:

Bilkent Center, Batıkent Gimsa Önü, Aşağı Eğlence Meydanı, Metromall AVM Önü, Yıldız Nişantaşı Pazarı Önü.

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