Ankara’da sağanak alarmı: ABB’de tüm izinler kaldırıldı

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı.

Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Semt pazarları yağmurdan etkilendi. Kızılay’da da aynı şekilde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

Öte yandan Ankara- Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu.

TÜM İZİNLER KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Yavaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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