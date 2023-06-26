Market botuyla Avrupa hayali yarım kaldı! Küreklerini alıp suda bıraktılar
Muğla’nın Bodrum ilçesinden marketten aldıkları plaj botuyla kürek çekerek İstanköy adasına geçmeye çalışan 2 göçmen Yunanistan sahil güvenliğine yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden marketten aldıkları plaj botuyla kürek çekerek 7 mil uzaklaktıktaki İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan 2 göçmen Yunanistan sahil güvenliğine yakalandı.
Yunanistan sahil güvenliğinin göçmenlerin küreklerini alarak Bodrum açıklarına itekledikleri göçmenler Ege'de açık denize sürüklenmeye başladı.
Rüzgarın etkisi sile sürüklenen göçmenler, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak limana getirildi. 2 kişi, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.