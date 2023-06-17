Marmara’da mayıs yağışları geçen yıla göre yüzde 100’ün üstünde arttı

Marmara Bölgesi'nde mayıs yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 10, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla arttı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Marmara Bölgesi’nde mayıs ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 45,1 milimetre gerçekleşti.

Bölgeye geçen sene mayıs ayında 18, bu yılın aynı döneminde ise 49,6 milimetre yağış düştü.

Böylece bölgede mayıs yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 10, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Yağışlı gün sayısı ise İstanbul’da 5-10 gün aralığında gerçekleşti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine, geçen yılın ikinci döneminden şubat ayına kadar yağışların az olduğunu belirterek, Türkiye’de kuraklık yaşandığını söyledi.

Şubat ayından sonra Türkiye genelindeki yağışların arttığını dile getiren Özdemir, “Ancak bu döneme kadar bir yağış açığımız vardı. Maalesef halen bu kapanmıyor. Örneğin, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk geçen sene yüzde 78’lerdeyken şu anda yüzde 46 civarında.” diye konuştu.

Özdemir, mayıs ayında Türkiye’de yağışların normaline göre yüzde 27, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artış gösterdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

“Mayıs, geçen seneye göre yağışlı geçti. Yağışlar, Türkiye’nin tüm bölgeleri ile Marmara Bölgesi’nde etkili oldu. Mayıs ayında alçak basınç sisteminin Akdeniz üzerinden Türkiye’ye gelmesi, kutup bölgesindeki 2012’ye göre buzulların erimesi, buna istinaden nemli havanın kutup bölgelerinde artıp Avrupa’nın güneyine doğru sarkması yağışların Türkiye üzerinde etkili olmasına sebebiyet verdi. Bundan dolayı mayıs ayındaki yağışlar geçen seneye göre gayet olumlu oldu. Ama genele baktığımızda kuraklık devam ediyor. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinin iç kesimlerde sel olayları görülmesine rağmen maalesef kuraklık söz konusu. Ama mayıs ayının yağışlı geçmesi önemli bir gelişme.”

MODERN SULAMA SİSTEMLERİ GELİŞTİRMELİYİZ

Haziran ayında yağışların devam ettiğine dikkati çeken Özdemir, meteorolojik modellerin de yağışların haziran boyunca devam edeceğini gösterdiğini ifade etti.

Özdemir, yağışların bazen ani sel ve dolu şeklinde de olabildiğinin altını çizerek, “Her yağışın bir faydası var. Ama bu yağışlar kontrol altında olmuyor, Samsun’da olduğu gibi sel felaketine dönüşebiliyor” dedi.

Suyun büyük bir kısmının tarım alanlarında kullanıldığını vurgulayan Özdemir, göllerde ve yeraltı sularında büyük bir su azalmasının olduğunu, bu nedenle daha bilinçli hareket edilmesi ve modern sulama sistemleri geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Özdemir, yağmur sularını biriktirmek gerektiğine işaret ederek, “Suyu daha itinalı kullanmalıyız ama belediyelerimiz halen çim sulamalarında kullandıkları suyu caddelere kadar taşırıyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Bu su bize lazım olacak” diye konuştu. (AA)

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