“Marmaray işçiyi ezdi” iddiası

Marmaray'ın, raylarda bir işçiye çarptığı iddia edildi. Seferler aksarken şirketten yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı.

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Marmaray seferlerinde aksama ve muamma! Günde 800 bin kişinin kullandığı Marmaray’ın Twitter hesabından, “Üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gerçekleştirilememektedir” paylaşımı yapıldı.

Daha sonra bu paylaşım silinerek, “Teknik bir sebeple Marmaray trenleri Kazlıçeşme-Ataköy arası tek yoldan işletilmekte, seferler bu nedenle gecikmeli olarak yapılmaktadır” denildi.

Çok sayıda vatandaş ise sosyal medyada, trenin raylarda çalışan bir işçiye çarptığını ve Marmaray’ın tahliye edildiğini öne sürdü.

Saat 13.16’da ise “Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür” açıklaması yapıldı.

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