Marmaray ve Başkentray tren setlerindeki reklam alanları kiraya verilecek

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Başkentray tren setlerinin dış yüzeylerinin reklam alanı olarak kiraya verilmesi kapsamında ihale düzenleyecek.

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Reklam Alanlarının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönerge’nin 15. maddesine göre yapılacak açık ihalede, Ankara ve İstanbul'da kent içi taşıma hizmeti veren İdareye ait 32 adet Başkentray, 20 adet Marmaray 5 vagonlu ve 34 adet Marmaray 10 vagonlu setler için dış yüzeylerinin 5 yıl süreyle reklam alanı olarak kiraya verilmesi işi ihale edilecek.

İhale, Altındağ ilçesi, Hacıbayram mahallesi, Hipodrom caddesi, No:3-C, Gar-Ankara adresinde 24 Ocak 2023 Salı günü saat 14.30’da yapılacak. Teklifler, en geç ihale tarihi ve saatine kadar TCDD Taşımacılık A.Ş. Satın Alma Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

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