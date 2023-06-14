Marmaris’te 6 koy daha boşaltılıyor!

Muğla’nın Gökova Körfezi’nde Bodrum ve Akyaka bölgesinden kalkan tur ve özel teknelerin tek su ve yiyecek ikmalini yaptığı, 1. derece sit alanı ve milli park olan Büyük Çatı ile birlikte 6 koyun daha özel harekat emrine verildiği ortaya çıktı.

Mustafa SARIİPEK

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Bölgede yaşayanların orayı terk etmeleri için sözlü tebligat yapılmaya başlandı. Balıkçılar ve bölge sakinleri hiçbir kurumdan yazılı bildirim gelmediğini ve hatta konuyla ilgili bilgilerinin bile olmadığını söyledi. Aralarında emekli bürokrat, iş insanı ve emniyet mensuplarının olduğu vatandaşlar, konuyla ilgili açıklama yaptı. Emekli iş insanı 78 yaşındaki Necmettin Altay konuyu şöyle aktardı:

DOĞAL SIĞINAK ALANI

– Burası öylesine önemli konumda bir yer ki Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı'nın yapılmasıyla kapatılan İngiliz Limanı'ndan sonra teknelerin su ve yiyecek ikmali yaptığı tek yer burası kaldı. Ayrıca doğal sığınak gibi olan koy fırtınalı havalarda teknelerin geldiği önemli bir koy. Dededen oğla balıkçıların barındığı, orman yangınlarından sonra arıcıların akın ettiği bir yer.

– 6 Haziran'da çakarlı iki araç ve bir motosiklet ile 8-10 kişilik bir grup koya geldi. Kamuflaj elbiseli, emniyet armalı, belinde tabanca ve bıçak olan, görmeye alışkın olmadığımız kişilerdi. Bize ‘Burayı boşaltacaksınız. Buranın iznini Ankara'dan aldık. Bugün yarın size yazılı tebligat da gelecek. Buralarda biz dalış, atış ve rehabilitasyon yapacağız' dediler. 7 koyun olduğu 3 millik bir mesafeyi kapatacaklarını söylediler. Hiçbir kurumun bundan haberi yok.