Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan 50+1 açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beş yıllık uygulamalar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyonların yapılabileceğini, bu sistemden geri dönüşün olmadığını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanan yüzde 50+1 şartına ve bu konudaki tartışmalara ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, Türkiye’de değişenin başbakanlık sistemi olduğunu, daha önce seçimlerden sonra başbakanın parlamentodaki çoğunluğa göre belirlendiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiğini hatırlatan Kurtulmuş, cumhurbaşkanının geçmiş dönemde başbakanın kullandığı yetkilerin hemen hemen tamamını kullandığını aktardı.

“DÖNÜŞ YOK”

Başbakanlık sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kendi içerisinde, bu beş yıllık uygulamalar çerçevesinde revizyonlar yapılabilir. Tabii ki esas olan, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geri dönüş yoktur.

*Milletimiz üç seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni onaylamış, hem Anayasa’da hem de iki kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerek bunu onaylamıştır.

*Zaten öyle zannediyorum ki ‘Tekrar parlamenter sisteme dönelim’ talebi yakın vadede gündeme gelmeyecektir. Ama nihayetinde sisteme dair meseleleri tek tek konuşmak yerine önümüzdeki dönemde yapmayı ümit ettiğimiz, bütün partilerden de olumlu katkı sağlamasını beklediğimiz, yeni anayasa çerçevesinde tartışılmasını daha doğru buluyorum.

*Asıl olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin geleceğinde sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin sağlanmasıdır. Türkiye’nin artık hakikaten 12 Eylül Anayasası’nın ruhundan, prangalarından kurtulması lazım.

*Bunun için de iyi niyetle samimiyetle herkesin eteklerindeki taşı dökerek yeni anayasa sürecine katkıda bulunması gerekir.”

“Yüzde 50+1 değil de yüzde 40 gibi oranlar telaffuz edilmişti. Sizce burada bir oran telaffuz edilmeli mi?” sorusuna Kurtulmuş, “Ben bir oran telaffuzunu şu aşamada doğru bulmuyorum. Dediğim gibi bu konunun da münferit bir konu olarak ele alınmasını doğru bulmam. Bu konunun, bir anayasa değişikliği kapsamında tartışılabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum.” yanıtını verdi.

“MİLLETİN ANAYASASI OLUR”

Siyasi partilere yaptığı ziyaretler hatırlatılarak, anayasa konusunda muhalefet partilerinden olumlu bir yaklaşım görüp görmediğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, ziyaretlerinin iadeiziyaret kapsamında olduğunu söyledi.

Partilerin farklı fikirleri olabileceğini, münakaşa edebileceğini, uzlaşamayabileceğini dile getiren Kurtulmuş, partilerin hem ikili hem de çok taraflı olarak, meselelerini konuşabilecekleri uygar ve olumlu zeminler oluşturulması gerektiğini vurguladı. Numan Kurtulmuş, gayelerinin, Meclis’te bu ortamın oluşturulabilmesi için iyi niyetli bir çabanın ortaya konulması olduğunu ifade etti.

“GAYRET SARF ETMELİYİZ”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

“Doğru zemin ve doğru yöntemlerle konuları ele almak zorundayız. Nihayetinde anayasa çalışması öncelikle Meclis’in bir aritmetik meselesidir, yani bir aritmetiği bulmak durumundasınız. Ama bundan daha önemlisi partilerin anayasası olmaz, milletin anayasası olur. Yapacağımız anayasayı, milletin anayasası olacak şekilde, yani toplumun büyük çoğunluğunun kabul edeceği ittifakla, konsensüsle çıkarmamız lazım. Bunun için de partiler arasında iyi niyetli bir tartışma zeminin oluşmasına gayret sarf etmeliyiz. Başarabileceğimizi ümit ediyorum.”

CAN ATALAY AÇIKLAMASI

Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay’la ilgili soru üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Meclis kimsenin görev vereceği bir yer değildir. TBMM, milli iradenin tecelligahı olarak 85 milyon milletimizin bütün siyasi farklılıklarının yansıtıldığı, yasaların çıkartıldığı, hatta Anayasa’yı bile değiştirilebilme kudretine sahiptir. TBMM, kendi gündemine sahiptir. Kendi öncelikleri içerisinde nerede, ne zaman, ne adım atılacağını bilir.”

“SONLANDIRMALARINI ÜMİT EDERİM”

CHP milletvekillerinin, Yargıtay 3. Dairesi’nin kararını protesto amacıyla TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeme eylemini sürdürdüğünün hatırlatılması üzerine ise Kurtulmuş, bu durumların Meclis’te daha önce de yaşandığını belirtti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

*Bizim arkadaşlardan beklentimiz, Meclis’te her türlü görüşü söylesinler. Ama Meclis, böyle sanki sokakta bir protesto eylemi yapar gibi oturma eylemlerinin yapılabileceği, pankartların açılarak sloganlarla birtakım gösterilerin yapılabileceği bir yer değildir.

*Meclis’te milletvekillerimiz olabildiğince özgür bir şekilde kendisine Anayasa’nın vermiş olduğu kürsü masuniyetini de kullanarak her türlü konuşmayı yapabilir.

*Ama bu oturma eylemlerinin bir an evvel sonlandırılmasını ümit ederim. Bunun, bu eylemi yapan arkadaşlarımıza da bir katkısı, bir faydası olmayacağını düşünüyorum. (AA)