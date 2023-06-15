Mehmet Başaran, İYİ Parti’den istifa etti

Antalya İl Başkanlığı'ndan istifa eden, ardından 7. sıra milletvekili adayı gösterilen Mehmet Başaran parti üyeliğinden ayrıldı.

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İYİ Parti Antalya İl eski Başkanı Mehmet Başaran, Aralık görevinden istifa etmişti.

Başaran daha sonra 14 Mayıs seçimlerinde Antalya’dan 7. sıra milletvekili adayı gösterildi ancak seçilemedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başaran, parti üyeliğinden de istifa ettiğini duyurdu.

“EN BÜYÜK SERVET İTİBARDIR”

Başaran’ın açıklaması şöyle:

* Yaklaşık 3 yıl İyi Parti Antalya İl Başkanı olarak görev yaptığım dönemde ekip arkadaşlarımla Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Antalya’nın 19 ilçesini defalarca ziyaret ederek gece gündüz, yılmadan yorulmadan çalışarak 5 bin civarında olan üye sayımızı 32 binlere çıkarmayı birlikte başardık.

* Görevde olduğumuz süreçte yapılan anketlerde oyumuzu yüzde 26’ya kadar yükselterek Antalya’da 1’inci parti olma hedefimize ulaştık.

* Türkiye genelinde yapılan anketlerde yüzde 19-20 oy oranına ulaşmış Türk Milletine umut olmuş İyi Parti’den; seçim sürecinde masadan kalkma ile başlayan ve ardından milletvekilliği aday belirleme sürecinde yaşanan akla mantığa sığmayan, etik olmayan, merkez sağı yok sayan ve verilen emekleri görmezden gelen anlayışla yapılan listeler sonucunda umut olmaktan çıkıp milletimizin güvenini kaybetmiş olduğu inancıyla istifa ediyorum.

* Bu süreçte Antalya’da birlikte çalıştığımız, emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. En büyük servet İtibardır.

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