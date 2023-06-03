Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Mehmet Nuri Ersoy'un hayatı ve eğitimi ile ilgili bilgiler internette en çok aranan konular arasına girdi.

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Yeni kabinenin belli olmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir sorusu internette en çok aranan listesine girdi.1968’de İstanbul’da doğan Ersoy ise İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.

Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişi olan, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi Mehmet Nuri Ersoy, 2012’de cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye’nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017’de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.

Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağlayan Ersoy, evli ve iki çocuk babası.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Kültür ve Turizm Bakanı, Koca ise Sağlık Bakanı olarak açıklanmıştı.

ERSOY’DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görevine devam edecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde Bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.