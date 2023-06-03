Mehmet Şimşek kimdir?

Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Hazine ve Ekonomi Bakanı oldu. Mehmet Şimşek'in hayatı ve eğitimi ile ilgili bilgiler internette en çok aranan konular arasına girdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni kabinenin belli olmasının ardından Ekonomi ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek kimdir sorusu internette en çok aranan listesine girdi. Batman’da 1967 yılında doğan Mehmet Şimşek, ilk ve orta öğrenimini Batman merkezde, liseyi ise Gercüş’te tamamladı. Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesinde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere’de önde gelen finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AKP’den Gaziantep Milletvekili seçildi.

Bu tarihten sonra kurulan 60. Hükümet’te Hazineden sorumlu Devlet Bakanı olan Şimşek, Mayıs 2009’da ilan edilen kabine değişikliğiyle Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 64. Hükümet’te Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Şimşek, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan yeni hükümette de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı görevini yürüttü. İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

İlginizi Çekebilir Yeni kabine belli oldu... İşte yeni bakanlar

İlginizi Çekebilir Yeni kabinenin ekonomi kurmayları belli oldu

İlginizi Çekebilir Yeni kabinenin şifreleri: Dikkat çeken bakanlar