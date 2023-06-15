Abone Ol

‘Mehmet Şimşek’e 40 milyon dolar verildi’ iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada gündeme gelen Mehmet Şimşek hakkındaki iddia için açıklama yaptı.

Yayınlanma: 12:37 - 15 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
‘Mehmet Şimşek’e 40 milyon dolar verildi’ iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan “Mehmet Şimşek’e Türkiye’ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların hiçbir temeli bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Şimşek’in kabinede yer alıp almayacağı konusu uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Haziran’da açıkladığı yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Şimşek getirildi.

Özgür Demirtaş anlattı... Mehmet Şimşek döneminde neler olacak?İlginizi ÇekebilirÖzgür Demirtaş anlattı... Mehmet Şimşek döneminde neler olacak?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhurbaşkanı Dolar Maliye Bakanı Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek sosyal medya Türkiye
X Reklam