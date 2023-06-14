Memleket Partisi, o afişi yeniden gündeme getirdi: Bu misafirlik fazla uzadı
Memleket Partisi, Bursa Gençlik Kolları’nın geçtiğimiz yıl kentte sığınmacılar ile ilgili astığı afişi sosyal medyadan paylaşarak yeniden gündeme getirdi. Paylaşıma "Bu misafirlik fazla uzadı. Sığınmacılar derhal ülkelerine gönderilmelidir!" notu düşüldü.
Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi, Bursa Gençlik Kolları’nın geçtiğimiz yıl sığınmacılar ile ilgili astığı ve üzerinde, “Biz ırkçı değiliz. Ama enayi de değiliz. Bu misafirlik fazla uzadı” yazılı afişi sosyal medyadan paylaşarak yeniden gündeme taşıdı.
Partinin paylaşımına “Bu misafirlik fazla uzadı. Sığınmacılar derhal ülkelerine gönderilmelidir!” notu düşüldü.