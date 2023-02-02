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Meral Akşener, Bursa’da Sinan Ateş’in baba ocağını ziyaret etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kimseye haber vermeden geldiği Bursa'da, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in baba ocağını ziyaret etti.

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 15:00 - 02 Şubat 2023 Güncellenme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sessiz sedasız geldiği Bursa’da Sinan Ateş’in Osmangazi ilçesinde baba ocağına ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat Sinan Ateş’in aile bireyleriyle görüşen Akşener, ziyaret bitiminde “Olayın takipçisi olacağım” dedi. Akşener, ziyaretinin ardından İstanbul’a hareket etti.

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