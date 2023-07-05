Meral Akşener, Davutoğlu ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Davutoğlu, gazetecilerin görüşmenin içeriğine ilişkin sorusuna, “Hayırlı olsun ziyareti” yanıtını verdi.

AKŞENER DİVAN ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ankara'da Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptı. Bu toplantıda 21 kişilik yeni Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi. İYİ Parti Lideri Akşener bugün de yine Genel Merkez'de yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde toplanan Başkanlık Divanı'nda; Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Mali İşler Başkanı Cem Özdemir, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı, Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş, Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı Tolga Akalın, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner, Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu ve Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu yer alıyor.

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