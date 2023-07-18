Merdan Yanardağ’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ yargılaması: 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın bir gazetede yayımlanan yazısı sebebiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Yanardağ hakkında 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Bir gazetede yayımlanan yazısı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılanan Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın yargılandığı davaya bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

YANARDAĞ DURUŞMAYA KATILMADI

Başka suçtan tutuklu bulunan Yanardağ, bu duruşmaya katılmadı. Duruşmada Yanardağ’ın avukatı ve şikayetçi sıfatındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu.

SAVCI, YANARDAĞ HAKKINDA 8 YIL 2 AYA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanığın bir gazetede 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 7 bölüm halinde yayınlanan yazıların sahibi olduğunu belirtti. Savcı, Yanardağ'ın ‘Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirtti ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti.

YANARDAĞ’IN BİR SONRAKİ DURUŞMA HAZIR EDİLMESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, şikayetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul etti. Sanık Yanardağ'ın da bir sonraki duruşmada hazır edilerek mütalaaya karşı savunmasının alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 14 Kasım’a erteledi. ANKA

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