Merdan Yanardağ’ın tutukluluk kararına bir itiraz daha
Bir programdaki sözleri nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanan TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ’ın avukatı tarafından tutukluluk kararına tekrar itiraz edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Yanardağ ise, AKP’nin yeniden çözüm süreci başlatma ihtimali üzerine konuşurken ironi yaptığını belirtmişti.
Soruşturma kapsamında Yanardağ, “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce 27 Haziran'da tutuklanmıştı. Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tensip ile birlikte verdiği tutukluluk halinin devamı kararına itiraz etti.
ÖNCEKİ İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ
Merdan Yanardağ'ın avukatı tarafından 3 Temmuz'da tutuklama kararına itiraz edilmişti. Tutukluluğa yönelik itirazı değerlendiren İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi ise itirazı reddetmişti.