Mersin’de 24 ay sonra sevindiren gelişme

Mersin metrosuna dış kaynak bulunmasıyla ilgili bürokratik engelin kalktığı bildirildi. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, proje için dış kredinin bir kısmına Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca onay verildiğini açıkladı. Başkan Seçer, gelişmeyle ilgili Bakan Mehmet Şimşek’e teşekkür etti.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, Mersin metrosu projesi için 900 milyon liralık borçlanma yetkisini 16 Ağustos 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinden almıştı.

Belediye meclisinin onay verdiği borçlanma yetkisi yaklaşık 24 aylık beklemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığınca da onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mersin'in 2 yıldır beklediği imzayı attığı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mersin metrosu yapımı için gerekli olan kredilerin belirli bir kısmına hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkür ederim. Daha önce başlattığımız metro inşaatımızı süratle sürdüreceğiz” dedi.

3 BAKANLA 24 AY GEÇTİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin metrosu için 900 milyon liralık borçlanma yetkisini aldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda, 2 dönem Mersin milletvekili olarak da görev yapan Lütfi Elvan oturuyordu.

Mersin metrosu projesiyle ilgili kredi talebi Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’ndan Bakanlığa sevk edilmeden Elvan bu görevden ayrıldı ve yerine Nureddin Nebati getirildi.

Nureddin Nebati, görevde olduğu süre boyunca Mersin metrosu projesiyle ilgili dış kredi talebi bakanlıkta bekletildi, beklenen imza bir türlü atılmadı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra dönemin Mersin milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır da sık sık açıklamalar yaparak Bakan Nebati'ye imzayı atması çağrısında bulundu.

Bakan Nebati, 14 Mayıs 2023 seçimleri sürecinde AKP tarafından Mersin milletvekili adayı olarak kente gönderildi.

MERSİN MİLLETVEKİLİ NEBATİ AYLARCA İMZALAMADI

Nebati'nin Mersin metrosu projesiyle ilgili kredi talebine hazine onayı anlamına gelen imzayı bir türlü atmaması seçim sürecine de damga vurdu.

Şimdilerde Mersin milletvekili olarak parlamentoda görev alan Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış ve Mehmet Emin Ekmen de seçim kampanyaları boyunca Nebati'ye “İmzayı at” çağrısında bulundu. Seçimlerin ardından Mersin milletvekili seçilen Nebati o imzayı atmadı. 3 ay önce Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, Mersin metrosu projesiyle ilgili dış kredi talebine onay veren imzayı attı. Beklenen imza, belediye meclisinin kararından tam 24 ay sonra atılmış oldu.

Mersin metrosu projesi için dış kredi borçlanma yetkisi belediye meclisi tarafından Vahap Seçer'e verildiğinde dolar kuru 8.30, euro kuru 9.90 TL civarındaydı. Bugün gelinen noktada ise dolar kuru 27, euro kuru 29 lira civarında.

İlginizi Çekebilir Mersin Limanı'nda muz konteynerinde kokain ele geçirildi

İlginizi Çekebilir Mersin yangının bilançosu belli oldu