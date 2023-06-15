Mersin’de mülk sahibi terörü… Akıllara durgunluk veren zorbalık

Mersin’de kendilerine ait dükkân kirasının artırılmamasına öfkelenen mülk sahipleri, bir zorbalığa imza attı. İşyerini basıp, işçileri kovan mülk sahipleri, kepenk indirip, kapısına da moloz döktü.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de fahiş kira artışı kabul edilmeyen mülk sahiplerinin zorbalığı, akıllara durgunluk verdi.

Mülk sahipleri kira artışı yapılmadığı için sahibi oldukları işyerini basıp, çalışanları kovdu.

Bununla da yetinmeyen mülk sahipleri, kepenk indirip işyerinin kapısına moloz döktü.

Kiracı esnaf Özgür Üzüm'ün, şikâyeti üzerine yakalanan zanlılar, savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

Karara isyan eden kiracı Üzüm, “Burası dağ başı mı? İllaki öldürülmem mi gerekiyor. İş yerimi basıp, kepenk indirip işçilerimi kovup beni ölümle tehdit edip, kapıya da moloz döktüler. Nasıl serbest kaldılar?” diyerek isyan etti.

“KİRAYI 2.500 TL'DEN 8.500'E ÇIKARTMAK İSTEDİLER”

Mersin'deki mülk sahibi terörü, merkez Yenişehir İlçesi Fuat Morel Mahallesi 28109 sokak üzerinde bulunan Özgür Oto Yıkama İşyerinde çarşamba günü meydana geldi.

Mülk sahibi İbrahim Polat, 2 yıl önce kendisine ait dükkânın aylık 2 bin 500 TL olan kirasını, 8 bin 500'TL'ye çıkarmak istedi.

Kiracı Özgür Üzüm ise elinde kontratı bulunduğunu ve kira artış oranın yıllık yüzde 15 oranında artırılmasının yazılı olduğunu dile getirip, yasal dayanağı olmayan fahiş kira artışını kabul etmedi.

İŞYERİNİ BASIP, KEPENK İNDİRTİLİP KAPISINA DA MOLAZ DÖKÜLDÜ

Fahiş kira artışının kabul edilmemesine öfkelenen mülk sahibi İbrahim Polat, oğulları Mustafa, Cihat ve Abdurrezak Polat ile işyerini bastı.

Polat, çalışan iki kişiye “Dükkânı kapatın, patronunuz gelsin anahtarları teslim etsin” dedi. Bunun üzerine çalışanlardan Göksel Dinçer, patronu Özgür Üzüm'ü telefonla arayarak durumu bildirip, “Abi gelme seni vuracaklar” diyerek bilgi verdi. Telefonu alan diğer çalışan Ferdi Batuş ise “Dükkânı kapatıyorlar abi” dedi.

İddiaya göre çalışanın elinden telefonu alan mülk sahibi İbrahim Polat, küfür edip kiracısı Özgür Üzüm'e, tehditler savurdu.

Öfkeli mülk sahipleri yapılan telefon görüşmesinden sonuç alamayınca, iki çalışanı zorla dışarıya çıkartıp, kepenk indirdikleri işyerinin kapısına da moloz döküp, giriş ve çıkışa kapattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananlardan sonra polis merkezine giden kiracı Özgür Üzüm, olayla ilgili mülk sahibi İbrahim Polat ve 3 oğlundan şikayetçi oldu.

Kiracı Özgür Üzüm'ün polise verdiği ifadesi şöyle:

*Ben Fuat Moral mahallesi 28109 sokak Özgür Oto Yıkama adlı iş yerinin işletme sahibiyim. Dükkân sahibim İbrahim Polat'ın yaklaşık 2 senedir kiracısıyım, 10 yıllık sözleşme yaparak kiralamıştım.

*Bugün yani 14.06.2023 günü saat 11:45 sıralarında iş yerinde çalışan elemanım Göksel Dinçer beni aradı. Bana ‘Dükkân sahipleri ve oğullarının dükkânı bastığını, ‘Kapatın patronunuz gelsin, anahtarları teslim etsin' dediğini söyledi ve Göksel bana ‘Abi gelme seni vuracaklar' dedi.

*Bunları da kendisine Abdurezzak Polat'ın söylediğini bahsetti. Sonra telefonu iş yerinde çalışan elemanım Ferdi Batuş aldı ve bana ‘Dükkânı kapattırıyorlar abi' dedi. O esnada İbrahim Polat, telefonu aldı ve bana ‘Senin … Dükkanını kapatacağım, erkeksen gel' dedi. Daha sonra Abdurrezzak Polat, beni aradı, “Gel dükkânın anahtarlarını teslim et, eşyalarını dışarıya atıyorum, dükkanını da kapatıyorum' dedi, ben de ona; ‘Kapatamazsın burası dağ başı mı?' dedim.

Bana ‘A…. O… ben sana öleceksin diyorum sen hala dükkânın peşinde misin?” dedi. Daha sonra 112’yi aradım. Polisler iş yerine gitti. Ben de direk polis merkezine geldim. Şu an iş yerimi açamıyorum. Can güveliğimiz yoktur, çalışanlarım korkudan işe gelmek istemiyorlar.

“NASIL SERBEST KALDILAR?”

Konu ile ilgili SÖZCÜ'ye konuşan kiracı Özgür Üzüm, yaşananlardan sonra polis merkezinde ifadeleri alınan zanlıların savcı talimatıyla serbest bırakılmasına isyan ederek, “Benim kontratım var, kontratta artış oranı ne ise ona göre yaparım dedim. Anlamak istemediler. İşyerimi basıp, çalışanları zorla dışarıya çıkartıp, kepenk indirdiler. İşyerimin önüne de moloz döktüler, beni defalarca telefonla arayıp ölümle tehdit ettiler. Tüm yaşananlara rağmen bu kişiler polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest kaldılar. İla ki öldürülmem mi gerekiyor? Bu yaşanan olay Mersin'in en lüks mahallesinin göbeğinde yaşanıyor” ifadelerinde bulundu.

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