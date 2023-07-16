Çanakkale ve Mersin’de orman yangını

Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı. Çanakkale'deki yangına da ekipler müdahalede bulundu.

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Mersin’de Kavakoluğu Mahallesi’ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve ekipler sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

ÇANAKKALE’DE DE YANGIN ÇIKTI

Çanakkale’de Kızılkeçili köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nden çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek sağlandı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci, yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangınla ilgili ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.