Mersin’de tepki çeken görüntüler: Soruşturma başlatıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için başka okula taşınan Kocahasanlı Ortaokulu’nda taşınma sırasında okulun Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve Gençliğe Hitabe tablosunun bahçede çöplerin arasında atılmış durumda bulunmasıyla ilgili çifte soruşturma açıldı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Erdemli ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için başka okula taşınan Kocahasanlı Ortaokulu'nda bırakılan Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve Gençliğe Hitabe'nin bahçede çöplerin arasında bulunmasıyla ilgili idari ve adli soruşturma açıldı.

Mezun olduğu okulun bahçesinde çöplerin arasında bulduğu Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ile Gençliğe hitabe tablosunu evine götürüp baş köşeye yerleştiren Arife Sezer'in savcılıkça başlatılan, ‘Atatürk Alehine İşlenen Suçlar Hakkında kanun, Türk Bayrağı Konunu'na muhalefet’ soruşturması kapsamında bilgisine başvuruldu.

Erdemli Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce bilgisine başvurulan Arife Sezer, konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de e-posta ihbarında bulunup, sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptığını söyledi.

Arife Sezer, 24.09.2023 Pazar günü 14.00-15.00 saatleri arasında kardeşinin kendisine haber vermesiyle evlerine yakın olan okula gittiğini belirterek şunları söyledi:

-Okulun bahçesinde bulunan deponun bulunduğu yerin ön kısımlarında yerlerde dağınık vaziyette Türk Bayrağımızı, Atatürk posterlerimizi, Gençliğe Hitabe tablosunu gördüm ve bunun üzerine video kaydı alarak toplamaya başladım.

-Bu esnada Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin Kuz yanımıza geldi. Bana hitaben, ‘Sosyal medyaya buranın videosu atılmış sen mi attın' diye sordu. Ben de kendisine, ‘Hayır ben atmadım, ancak gördüğünüz gibi bayrağımız ve Atatürk’ün posterleri yerlerde bunları topluyorum' demem üzerine ‘Tamam toplayın içeri getirin' dedi.

-Ben de kendisine ‘Siz sahip çıkamıyorsunuz bu sebeple size vermem' dedim. Kendisi bana hitaben ‘Çöp toplamaya ne kadar meraklısınız' dedi.

-Ben de kendisine ‘Ben çöp toplamıyorum gördüğünüz gibi elimdekiler Türk Bayrağı ve Atatürk posteri' dedim. Sonra arkasını dönerek okul kapısını açıp içeri girdi, bende müdür yardımcısının Türk Bayrağına ve Atatürk posterlerine çöp demesinden dolayı çok rahatsız oldum ve sosyal medyada bunu paylaştım.

-Okul bahçesinden almış olduğum Türk bayrağını ve Atatürk posterlerini evimde muhafaza ediyorum.

-”Savcılıkça açılan soruşturma kapsamında genç kızın evinde muhafaza ettiği Türk Bayrağı, Atatürk pesterleri ile Gençliğe Hitabe tablosu da polis ekibince alındı.

İDARİ SORUŞTURMA DA BAŞLADI

Bu arada Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de konuya ilişkin idari soruşturma açıldığı öğrenildi. İdari soruşturma kapsamında genç kızla konuşması sırasında Türk bayrağı, Atatürk Posterleri ile Gençliğe Hitabe konusunda, “Çöp” benzetmesi yapan şu anda Kocahasanlı Anadolu Lisesi’nin müdür yardımcısı görevinde bulunan Hüseyin Kuz’un hem savcılık hem de idari soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi.