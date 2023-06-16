Mert de Miraç gibi öldüğüyle mi kalacak? Sanıkları kurtaran detay

7 yaşındaki Miraç Umut Bilgin'in merdiven altı, üretilen şırıngalı çikolatadan boğularak ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 5 sanık, 1’er yıl 8’er ay hapisle cezalandırıldı. Aynı tarihlerde Ankara’da da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal yine şırıngalı çikolatadan boğularak öldü. Ancak Ankara’da firma yetkilileri değil, okul idaresi ve kantin işletmecisi hakkında dava açıldı.

Özgür CEBE

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Standart boyut

Diyarbakır'da 6 Aralık 2019 günü okul çıkışında mahallenin bakkalından aldığı şırıngalı çikolata kapağının nefes borusuna kaçmasıyla 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi boğularak öldü.

10 Aralık 2019 günü Ankara'da okul kantininden aynı firmaya ait şırıngalı çikolata alan Mert Yağız Köksal da şırınga kapağının boğazına kaçmasıyla boğularak öldü.

Diyarbakır Başsavcılığı bilirkişi incelemesi ve ATK raporları doğrultusunda 2'si üretici firma, 3'ü de dağıtıcı firma yetkilisi olmak üzere 5 sanık hakkında dava açtı.

ANKARA AYRI DAVA AÇTI

Diyarbakır Başsavcılığı, ölümle sonuçlanan iki olaydaki ürünün aynı firmaya ait olması nedeniyle Ankara'da boğulan Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili davanın Diyarbakır'daki dava ile birleştirilmesini talep etti.

Ancak Ankara'daki olayda Adli Tıp Kurumu çocuğu asli kusurlu bulunca firma yetkilileri hakkında açılması gereken dava, okul idaresi ve kantin işletmecileri ve dağıtıcı firmanın bir yetkilisi hakkında açıldı.

DAVA BİRLEŞSEYDİ AĞIR CEZADA 15 YIL HAPİSLE YARGILANACAKLARDI

Ankara Başsavcılığı Diyarbakır'daki dava ile birleştirme yapmadığı için iki çocuğun ölümüyle ilgili iki ayrı dava Ankara ve Diyarbakır'da ayrı ayrı görüldü.

O tarihle soruşturmayı yürüten yetkililer, firmanın aynı olması nedeniyle her iki davanın birleştirilmesinin ceza yargılaması bakımından daha sağlıklı olacağına dikkat çektiler.

Eğer iki dava birleştirilmiş olsaydı sanıklar “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmış olacaklardı.

Ancak iki ayrı dava olunca “Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan sanıklar Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Birleştirilmeyen davaların Diyarbakır ayağında yargılanan sanıklar 1 yıl 8'er ay hapisle cezalandırıldı ve bu cezaları da 5 yıl süreyle ertelendi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SANIKLAR ASLİ KUSURLU

Diyarbakır dosyasına giren ve iki Yüksek Gıda Mühendisi, bir iş güvenliği uzmanı üç kişilik bilirkişi komisyonunca hazırlanan raporda, üretici firmanın asli kusurlu bulunmuştu.

Bilirkişi raporuna göre, sık sık denetlenmesi gereken hijyen şartlarının olmadığı bir ortamda merdiven altı fason üretim yapıldığı, oyuncak için Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilen iznin uygun hijyen şartlarını taşımadığı için reddedilmesine rağmen üretime devam ettikleri belirtilmişti.

Standart dışı çikolatayı üretip piyasaya süren firma yetkililerinin gıda kanununun ilgili maddelerine göre birinci derecede sorumluluklarının dikkate alındığında Miraç'ın ölümünde asli kusurlu olduklarına dikkat çekildi.

Firmanın üretim aşamasında lisans eğitimi almış personel çalıştırmadıkları gibi, tüm üretimi de sadece paketleme işçisi olan personelle sağladıkları için sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçunu işledikleri gerekçesiyle 1'er yıl 8'ar hapisle cezalandırıldı.

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