Merve ölüme böyle gitmiş: Detaylar ortaya çıktı

Denizli’de iki amca çocuğunun kavgasında öldürülen kasiyer Merve Acar cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin iki kez ateş ettiği görülürken, ağır yaralanan genç kızın telefonla bir yeri aramaya çalıştığı ve yere yığıldığı anlar yer aldı.

Selami AYDIN

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Denizli'de çeyiz parası biriktirmek için eniştesi Mehmet Çakar'a ait markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar (28)'ın öldürülme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Amca çocukları Hasan Söylemez (25) ve Yusuf Söylemez (26)'in kavgalarında pisi pisine ölen Merve Acar'ın pompalı tüfekten gelen kurşunların etkisiyle birkaç metre geriye savrulduğu görüldü. Cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

‘KAVGA PARKTA BAŞLADI'

Hasan Söylemez'in kız arkadaşına mesaj attığını ileri süren amca çocuğu Yusuf Söylemez, Pamukkale İlçesi'ne bağlı Kayhan Mahallesi'ndeki bir parkta buluştu.

Yusuf Söylemez buluşmaya 6 arkadaşını da yanında getirdi. Burada çıkan kavgadan sonra Hasan Söylemez gruptan hızla kaçarak parkın yanında bulunan ve Merve Acar'ın çalıştığı markete sığındı.

‘ARKASINDAN GELDİLER, İÇERİ GİRER GİRMEZ ATEŞ ETTİLER'



Dışarıdaki gürültüleri duyan kasiyer Merve Acar ne olduğunu anlamak için market kapısına yöneldi. O sırada kaçan Hasan Söylemez market içine girdi.

Peşinden gelen Yusuf Söylemez, birkaç basamakla çıkılan marketin merdivenlerinde Hasan Söylemez'e pompalı tüfekle ateş etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde silahın namlusundan çıkan dumanın ardından Merve Acar'a isabet eden kurşunların etkisi ile genç kızın birkaç adım geriye savrulduğu görüldü.

Karnından yaralanan genç kız daha sonra telefonu ile bir yeri aramaya çalıştı. Bu sırada markette bulunan bir yakınının ona yardım etmeye çalıştığı görüldü.

‘KOŞARAK GELDİ, ARKASINDAN VURDU'



Bu sırada kaçan Hasan Söylemez, Merve Acar'ın bulunduğu kasa arkasına doğru koşmaya çalıştı. Giriş merdivenlerini çıkan Yusuf Söylemez genç kızın da bulunduğu bölgeye bir kez daha ateş etti.

Tüfekten çıkan kurşunlar Hasan Söylemez'in yere yığılmasına neden oldu. Yusuf Söylemez'in yanındaki arkadaşlarından biri vurulan Hasan Söylemez'i kontrol etmeye geldiğinde genç kasiyerin de yaralandığını fark ederek büyük panik yaşadı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, silah sesini duyarak yardıma koşan vatandaşlar kamera kayıtlarına yansıdı. Daha sonra olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın marketten çıkarken silahını tekrar doldurduğu görüldü.

‘6 KİŞİ TUTUKLANDI'

Merve Acar'ın kaldırıldığı hastanede öldüğü, Hasan Söylemez'in yaralandığı olayın sanıkları dün Denizli Adliyesinde Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Adliyeye çıkarılırken “İstemeden oldu, pişmanım” diyen Yusuf Söylemez ile İsmail B., Buse K., Emircan U., Furkan A. ve Muhammet S. tutuklanırken Tolga G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.