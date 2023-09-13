Meryem Büşra ve karnındaki bebeği için cenaze töreni

İstanbul Fatih ilçesinde, dün akşam saatlerinde Vatan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 4,5 aylık hamile Meryem Büşra Levent hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü Yasin Levent hafif yaralandı.

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İstanbul Fatih’te Yasin Levent’in kullandığı 34 FGT 008 plakalı motosiklet, önündeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerek hafif yaralanırken, motosikletin arkasındaki Meryem Büşra Levent ise İETT otobüsünün altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını otobüsün altından çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Meryem Büşra Levent, kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İKİ CENAZE NAMAZI

Meryem Büşra Levent’in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından memleketi Bursa’ya getirildi. Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Hamitdede Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Meryem Büşra Levent’in ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazında, Meryem Büşra Levent için hem de karnındaki bebeği için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Meryem Büşra Levent, Hamitler Köy Mezarlığı’na defnedildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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