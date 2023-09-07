Meryem Sevim cinayetinde yeni gelişme

Diyarbakır’da bir kafeteryada arkadaşlarıyla otururken Tiktok’tan canlı yayın yaptığı için eski sevgilisinin kıskançlık krizine girip silahlı saldırısında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Meryem Sevim cinayetiyle ilgili katil zanlısına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 2’si yaşı küçük 4 sanık, duruşmadan önce tahliye edildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da 7 ay önce kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada Tiktok'tan canlı yayın yaptığı için eski sevgilisi Musa Sevim'in (25) silahlı saldırısında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Meryem Sevim'in öldürülmesiyle ilgili katil zanlısına cinayette yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklanan yaşları 18'den küçük F.A ile M.S.B ile İbrahim Çetin, Yakup Özmez adlı dört sanık tahliye edildi.

Mahkeme, kararın gerekçesini suç delillerinin önemli ölçüde toplanmış olması, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali olarak açıkladı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Savcı ise bu karara karşı nöbetçi üst mahkemeye itirazda bulundu.

Savcı itirazında, her ne kadar F.A'nın tahliyesine karar verilmiş ise de, katil zanlısı Musa Sevim ile cinayet öncesi buluştuğu, Meryem'in oturduğu kafeyi öğrendikten sonra da Musa ile birlikte cinayet mahalline gittiğini belirtti.

SEVGİLİSİNİN MASASINA OTURDUKTAN SONRA KURŞUN YAĞDIRDI

Katil zanlısı Musa'nın Tiktok'tan yayın yapan sevgilisinin masasına oturduktan sonra yanındakilere, “Benim midem bulanıyor ben şimdi buraya kusacağım, senin de midem bulanıyor mu?” diye sorduğu, yanındaki kişinin de “Yok abi benim midem bulanmıyor, ama sen kus dersen kusarım” demesi üzerine katil Musa'nın üzerindeki silahı çekip önce Meryem'in ayaklarına doğru, ardından da kafasına doğru hedef gözeterek ateş edip öldürdüğünü belirtti.

SANIKLAR TANINMAMAK İÇİN KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞLER

Savcı itiraz dilekçesinde, katilin bu sırada Meryem'e hitaben, “Benim adım Musa Sevim. İhanetin affı olmaz. Herkes bunu böyle bilsin” dedikten sonra kendisini bekleyen diğer sanıklarla olay yerinden kaçtığını belirtti.

Sanıkların Musa'nın suç işleme düşüncesini kuvvetlendirdikleri gibi, olay yerine gitmek için araç temin ettikleri ve cinayet sonrasında da aynı araçla olay yerinden kaçarak Lice İlçesine gittiklerini belirten savcı, sanıkların tanınmamak için kıyafetlerini değiştirip kafalarını kapüşonla kapattıklarını kaydetti.

YENİDEN TUTUKLAMA İSTEDİ AMA MAHKEME REDDETTİ

Cinayetten sonra kaçmak için hazır vaziyette kafe önünde aracı hazır beklettikleri, bu nedenle asli fail Musa Sevim’in yanında yer alıp Musa'nın suç işleme kararını kuvvetlendirdikleri ve böylece kadına karşı öldürme eylemine yardımda bulunduklarından dolayı sanık F.A'nın tahliye kararının kaldırılarak hakkında tekrar tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi inceleyen nöbetçi mahkeme ise mevcut delil durumunu nazara alarak talebin reddine karar verdi. Davada tek tutuklu sanık cinayetin asli faili Musa Sevim kaldı.

GERİ DÖNÜP KAFASINA SIKTI

İddianamede, katil Musa Sevim'in kafeteryanın kapısına doğru yöneldikten sonra geri gelerek genç kızın kafasını hedef alarak başına 4 el ateş ettiği belirtiliyor. Beraberindeki 4 kişi ile birlikte otomobille olay yerinden kaçan Musa Sevim'in kıskançlık krizine girip sevgilisini öldürdüğü kaydedildi.

Tanık B.Ö ifadesinde, “Cinayetten 1 hafta önce Meryem, Musa'nın telefonunda bir kız ile yazıştığını görünce araları bozuldu. Musa beni arayıp Meryem'in yerini öğrenmeye çalışıyordu. Olay günü Meryem kafede Tiktok hesabından canlı yayın yapınca, bu yayına Musa'nın yeğenleri de katıldı ve bizi gördüler. Sonra da yanımıza geldiler. Masaya geldiklerinde Musa'nın iki yeğeni yanındaydı. Meryem sandalyede oturur vaziyetteydi. Musa kafeden çıktı, sonra geri dönüp silahını tekrar ateşledi. Ben korkudan tuvalete saklandım” dedi.

“MERYEM ÇIĞLIK ATINCA GERİ DÖNÜP 4 EL DAHA SIKTI”

Cafedeki cinayete tanıklık eden Meryem'in arkadaşı S.S ifadesinde, “Meryem'in evindeyken eski sevgilisi Musa telefonla arayıp küfür ve tehditler savuruyordu. Meryem kendisinden ayrıldığı için başka erkeklerle görüştüğü taktirde onu öldürmekle tehdit ediyordu. Meryem Tiktok canlı yayını açtı. Sonra da bana ‘Musa ve arkadaşları da canlı yayına girdi' dedi. Sonra da bulunduğumuz kafeye geldiler. Musa aniden elini beline atarak ‘İhanetin affı olmaz' dedi ve iki el ateş etti. Ben masanın altına gizlenince Meryem'in ayak ve bacağından yaralandığını gördüm. Meryem çığlık atınca geri geldi ve 4 el daha sıkınca Meryem'in sesi kesildi” dedi.

“ZARAR VERMEYECEĞİNE DAİR SÖZ VERİNCE GÖRÜŞTÜRDÜM”

Kafede bulunan K.T ise ifadesinde, “Musa Sevim beni aradı. Meryem'i nereden tanıdığımı ve onunla neden birlikte olduğumu sordu. Ben de çocukluk arkadaşı olduğumuzu söyledim. Meryem ve diğer arkadaşlarımı kafeye bıraktıktan sonra Musa ile görüştüm. Israrla Meryem'i görmek istiyordu. Ben de zarar vermeyeceğine dair söz vermesi halinde görüştürebileceğimi söyledim. Kafeye gittik, Musa Meryem'in yanına oturdu. İkili tartışınca garsonlar bizi uyardılar. Tartışma devam edince Musa sandalyesini biraz geri çekip kendine alan açtıktan sonra Meryem'in ayağına iki el sıktı. Meryem yere doğru kapanınca bu kez arkadan yaklaşıp kafasına sıkıp, ‘Ben adamın anasını böyle sinkaf ederim' dedi. Ben korkudan masanın altına saklandım” dedi.

UYUŞTURUCU YALANIYLA KURTULMAYA ÇALIŞTI AMA TUTMADI

Cinayet zanlısı Musa Sevim ifadesinde, “Meryem'le imam nikahlı evlendik. Olaydan 20 gün önce Meryem'in gebe olduğunu ve arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak özel bir hastanede bebeği aldırdığını öğrendim. İlk başta yalanladı, sonra kabul edince ayrıldık. Meryem olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altındaydı, beni tahrik etti. O nedenle vurdum” dedi.

Ancak otopsi raporu Musa Sevim'in iddiasını doğrulamadı. Genç kızın kanında gerek uyuşturucu, gerekse alkol ve uyarıcı hiçbir maddeye rastlanılmadığı Adli Tıp Kurumunca tespit edildi.