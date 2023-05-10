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MESAM binası kurşunlandı

Kısa adı MESAM olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Saldırı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hayati ARIGAN
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MESAM binası kurşunlandı

MESAM'ın Dağıtım Birimi kurşunlandı. Olay bugün sabah saatlerinde kuruma gelen çalışanların, cama isabet eden kurşun izini görmesiyle ortaya çıktı. Camın kalınlığı nedeniyle kurşunun içeri girmediği, panele isabet ettiği ama camda hasara yol açtığı görüldü.

İkinci kurşunun ise camın üst kısmında duvara isabet ettiği, mermi çekirdeğinin bulunduğu ancak boş kovanların bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis, incelemelerde bulundu ve tutanak tuttu. Polis, çevredeki bina ve Cevahir Otel'in güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

AÇIKLAMA GELDİ

MESAM Başkanı Recep ERGÜL yaptığı yazılı açıklamada;

” Kurumun kim ya da kimler tarafından kurşunlandığını bilmiyoruz. Polis, olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Yapılacak inceleme sonucu kurumumuz, personelimiz veya yönetimimiz hedef alınmış ve bu maksatla yapıldığı tespit edilirse, her türlü hukuki hakkımızı sonuna kadar kullanacağız ” dedi.

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