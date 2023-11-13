Meslektaşları şehit polisi gözyaşlarıyla uğurladı

İstanbul'da babasını darp ettikten sonra ailesine ait hafriyat kamyonunu alarak dehşet saçan Sezgin A.'nın 16 araca çarparak 7 kişiyi yaralamıştı. Şüpheliyi durdurmak isteyen polis memuru Lütfü Baykar da olayda ağır yaralanmıştı. İki çocuk babası Baykar, 24 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Şehit Polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Habip ATAM

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İstanbul Anadolu Yakası’nda 20 Ekim’de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Sezgin A., babasına ait hafriyat kamyonunun direksiyonuna geçip terör estirdi. Kendisini engellemeye çalışan babasını darp eden şüpheliyi jandarma ekipleri durdurmak istedi. Durmaya niyeti olmayan Sezgin A. Kartal’a daha sonra Maltepe’ye geçti.

Polisin de peşine düştüğü Sezgin A. bu sırada 16 araca çarptı. Kendisini durdurmak isteyen polislere de çarpan şüpheli 4’ü emniyet mensubu 7 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Şüphelinin aracı güçlükle durdurulurken Sezgin A. gözaltına alındı.

24 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Şüphelinin kamyonla çarpıp yaralanmalarına yol açtığı 7 kişiden biri olan polis Lütfü Baykar’ın tedavisi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde sürüyordu. Baykar, 24 gün boyunca devam eden yaşam savaşını dün kaybetti.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARI İLE UĞURLADI

Şehit olan Lütfü Baykar için bu sabah İstanbul Emnyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene, şehit polisin eşi Ayşenur Baykar, kızları fen bilgisi öğretmeni Feyzanur Baykar Sarihan (27) ve eczacılık bölümü mezunu Sena Baykar (21) ile aile yakınları katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yargı mensupları, askeri erkan ve şehidin meslektaşları da törende yer aldı.

“ÜZÜNTÜMÜZ DERİN ACIMIZ BÜYÜK”

Törende İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş konuşma yaptı. Aktaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

” Şehidimizin değerli ailesi; bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür! Allah hepimize sabırlar versin.

Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve Milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen Aziz şehidimizi, hiçbir zaman unutmayacağız.

Polis memuru kardeşimiz Lütfü Baykar başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum.”

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

İl Emniyet Müdürü sonrasında Şehit Polis için dualar okunurken, helallik alınmasının ardından, Lütfü Baykar’ın cenazesinin bulunduğu Türk Bayrağına sarılı tabutu, bando eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Şehit polisin eşi, kızları ve yakınları tören sırasında göz yaşına boğuldu. Şehidin son yolculuğuna memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine uğurlanacağı öğrenildi.