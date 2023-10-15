Abone Ol

Mesut Yar yazılarıyla SÖZCÜ’de

SÖZCÜ TV’deki programlarını severek izlediğiniz ünlü televizyoncu Mesut Yar, SÖZCÜ Gazetesi’nde her pazar yazılarıyla yer alacak. Köşesinde, düşüncelerini ve tespitlerini sizlerle paylaşacak...

Yayınlanma: 05:30 - 15 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mesut Yar yazılarıyla SÖZCÜ’de
X Reklam