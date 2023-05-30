Meteoroloji uyardı: Dolu yağışına dikkat!

Meteoroloji'nin uyarılarına göre dün yurdun bir bölümünde hayatı etkileyen dolu ve sağanak yağış bugün de bazı şehirlerde etkili olacak. Yağışların haftanın son günlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Dün 14 ilde etkili olan sağanak hayatı adeta felç etti. Birçok ev ve iş yer sular altında kalırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün için de uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinde Şanlıurfa ve Mardin hariç aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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