Meteoroloji uyardı: Hafta sağanaklarla geçecek

Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahminlerine göre bugün ve yeni haftanın büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar özellikle iç kesimlerde kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre, yer yer ara veren sağanak bu hafta boyunca birçok bölgede yağış bırakacak. Sağanak yağışın haftanın son günlerine doğru etkisini azaltması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişim olmayacak.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

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