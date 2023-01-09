Meteoroloji uyardı; Marmara’ya fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada; yarın Marmara’nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği bildirildi.
Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. (DHA)