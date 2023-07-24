Meteoroloji yanıldı, İstanbul yine yandı

Günlerdir yurtta etkili olan sıcak havalar vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre yeni haftanın yağışla başlaması bekleniyordu ancak beklenen yağış etkili olmadı, İstanbul yine yandı.

Sozcu.com.tr

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Mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklık değerleri son günlerde yurdun birçok noktasında yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan tahminlere göre İstanbul da dahil olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde yağış bekleniyordu.

Haftanın ilk gününde tahminler tutmadı ve İstanbul’da güneş ve sıcak kendini gösterdi. Bölgede bugün hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBAYA DİKKAT: 5 DERECE DAHA ARTACAK

Tahminlere göre sıcak hava dalgası etkisini artırmayı sürdürecek. Çarşamba günü yurtta son dönemlerin en sıcak günlerinden biri yaşanacak. Hafta ortasında güney ve batı kesimlerimizde hava sıcaklıklarının 45 derece ulaşması bekleniyor.

Çarşamba günü Ankara’da 35, İstanbul’da 36, İzmir’de 42 derecelik sıcaklık değerleri bekleniyor.

YAĞIŞ UMUDU

Yurdun kuzey kesimleri için yerel yağış uyarısı yapılırken birçok şehirde hava sıcaklıklarının düşme ihtimali sevindirdi. Tahminlere göre yerel sağanaklar kendini gösterdiği bölgelerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşatacak.

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