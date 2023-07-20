Meteoroloji yine uyardı: 24 Temmuz’a kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başında yaptığı uyarıyı yineledi, yurdun bir çok bölgesinde gözlenen sıcak havaların etkisini 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar sürdüreceğini bildirdi, tedbirli olunmasını istedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden yinelediği uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:

Yurdumuz 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girmiştir.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (oC);

Ankara : 31-35

İstanbul : 31-35

İzmir : 38-40

Edirne : 37-41

Çanakkale : 35-40

Muğla : 39-41

Adana : 35-39

Antalya : 39-45

Kayseri : 31-35

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BAKANLIKTAN UYARI: SU İÇİN

Sağlık Bakanlığı da aşırı sıcaklarda yaşanabilecek sıcak çarpmasından korunmak için güneşten koruyan uygun ekipmanlar kullanılmasını ve su içilmesini önerdi. Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sıcak çarpmasından korunmak için şu önerilerde bulunuldu:

* Mevsim şartlarına uygun, terletmeyen, hafif, rahat, açık renkli giysiler tercih edin.

* Şapka, şemsiye, güneş gözlüğü gibi güneşten koruyan ekipmanlar kullanın.

* Güneşe çıkmadan en az yarım saat önce güneş kremi sürün.

* Su için.

İlginizi Çekebilir Aşırı sıcaklarla başa çıkma yolları

İlginizi Çekebilir DSÖ'den aşırı sıcaklık uyarısı