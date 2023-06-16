Meteoroloji’den 22 şehir için hava durumu uyarısı

Bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, ilerleyen saatlerde ve yarın sabahtan itibaren farklı zamanlarda Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki 22 ilde etkili olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji yurdun birçok kentini sağanak yağışa karşı uyardı. Bugün 21.00 ile yarın 23.00 saatleri arasında görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bir çok bölgede ve ilde etkili olacağı ön görülüyor. Vatandaşların yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıldığı meteorolojik ihbarda şu ifadeler yer alıyor:

22 ŞEHİR İÇİN UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale'de, gece saatlerinden sonra Balıkesir, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası'nda, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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