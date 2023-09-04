Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan açıklamaya göre birçok ilde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(4 – 10 Eylül 2023) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

3 İL İÇİN KRİTİK SAATLER AÇIKLANDI

Öte yandan önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın’ın doğusu ile Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

FIRTINA UYARISI

Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgar bugün geceden itibaren fırtına şeklinde esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Oluşması muhtemel riskler arasında denizde ve karada ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtildi.

İÇ BATI ANADOLU’YA SAĞANAK GELİYOR

İç batı bölgelerde bugün öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iç batı bölgelerde bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın batı, Konya’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TRAKYA’YA SAĞANAK UYARISI

Trakya çevresinde kuzeydoğulu rüzgar ve sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli’nin doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kuzeydoğulu rüzgar ve fırtına ile etkili olması bekleniyor.

Kırklareli il genelinde çok kuvvetli, Edirne’nin doğusu ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Meteoroloji’den yapılan son açıklamaya göre; Salı günü ise Marmara, Ege ve İç Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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