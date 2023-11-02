Meteoroloji’den uyarı: Sağanak, yıldırım, serin hava…

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurdun büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak. Yağışla beraber hava sıcaklıkları hissedilir derecede değişim yaşayacak. Yağışlar yer yer hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahminlere göre sağanak yağış bugün Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olacak. Yağışlı hava ve bulutlanmayla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir farklar görülecek. İstanbul’da bugün en yüksek 19 derece olarak hissedilecek olan sıcaklık değerleri yarın yağışın etkisini yitirmesiyle 24 dereceye çıkacak.

Yağışların yurt genelinde yer yer kuvvetini artırarak hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yeni haftada ise yağışların yurdu terk edeceği öngörülüyor.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun Kuzey ve Doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ( Artvin hariç), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu (Kilis ve Gaziantep hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Muğla’nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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