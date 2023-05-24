Sağanak yurdu sarıyor! Hafta sonu da sürecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre yurdun büyük çoğunluğunda yağışlı günler ara vermeyecek, yeni haftanın ilk günlerine kadar sağanak yağış sürecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Son raporlara göre yurtta aralıklarla kendini gösteren sağanak yağış bir süre daha devam edecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmezken yağışların yer yer kuvvetini artırarak hayatı etkileyeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR YER YER KUVVETİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Siirt çevreleri ve Diyarbakır ve Batman’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur ve Isparta çevreleri ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.