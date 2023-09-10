MHP kongresine AKP’liler davet edilmedi

MHP'nin Elazığ 14. olağan kongresi bir otelin salonunda gerçekleşti. Kongreye AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı katılırken AKP Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları ve il başkanı Şerafettin Yıldırım’ın davet edilmedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 14. Olağan İl Kongresi’nde tek listeyle gidilen seçimlerde, mevcut başkan Yunus Bal yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, MYK üyeleri Alper Erdem ve Eyüp Gönültaş katıldı.

AKP Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları ve İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın ise kongreye davet edilmediği öğrenildi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖLGESİNDE YÜRÜYENLERİN…”

Kongrede konuşan ve Cumhur İttifakı’nda gerginlik çıkaran taraf olmadıklarını belirten MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, şunları söyledi:

“Biz ne zaman konuşacağız? Birileri değerlerimize saldırdığı zaman konuşacağız. Bir Cumhuriyet Halk Partili, bir Yeşil Sol Partili, bir DHKP-C'li, bir TİP kolu terör örgütü sempatizanı konuştuğu gibi biz gerginlik çıkaracağız ama Cumhur İttifakı paydaşları arasında bir gerginlik çıkarmak gibi gayemiz olmaz, bu gerginliğin bize faydası da olmaz.

Kıymetli kardeşimi tenzih ediyorum, Sayın Mahmut Rıdvan Nazırlı'yı yine AK Parti Elazığ milletvekillerini, Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olan, mührünü taşıyan herkesi tenzih ediyorum.

Karşı kampta yer alan, PKK'nın, DHKP-C'nin sempatizanları bizi sevmese anlarız ama Sayın Cumhurbaşkanımızın gölgesinde yürüyenlerin, Milliyetçi Hareket Partisi'nden rahatsız olmasını kabul edemeyiz”

“BAZILARIN TEZGAHI BOZULACAK DİYE…”

Yerel seçimlerde iddialı olduklarını belirten MHP'li Işıkver, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün demokrasi bizim için bir nimet. Çıkan bütün hatiplerimiz ’31 Mart'ta biz belediyeyi alacağız’ dediler. Bu mücadele ayrı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yeri ayrı. Saygıdeğer Başkanımızın, Genel Başkanımızın emir talimatları budur.

Bu kavgalarda Sayın Cumhurbaşkanımız münezzehtir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim başımızın tacıdır. Biz bin tane Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tane Recep Tayyip Erdoğan'ı değişmeyiz, kimse kusura bakmasın.

31 Mart 2024 seçimlerinde tekraren Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik vizyonunu bu şehrin çocuklarıyla buluşturmaya ant olsun.

Hiç kimse kusura bakmasın, birileri mutsuz olacak diye bazılarının tezgahı dumanı bozulacak diye biz iddiamızdan mı vazgeçeceğiz. Burada aramızda bu şehri yönetecek kabiliyette en az 50 tane isim sayarım.

Hiçbirini beğenmediniz mi ben varım ben, ben de varım heveslenmeyin. Ne sol heveslensin ne terör örgütünün siyasi uzantıları heveslensin.

Bizi birbirimize düşürmeye kimsenin gücü yetmez ama biz siyasetin ve demokrasinin bize sunduğu bu nimetten sonuna kadar faydalanacağız.”