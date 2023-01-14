MHP seçim kampında… Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti

MHP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kampı başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 gün sürecek toplantılar öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

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MHP’nin ‘Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı’ başladı. MHP lideri Bahçeli, toplantı öncesi MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleri ile Kızılcahamam’daki Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

Anıtta Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Bahçeli, daha sonra şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfil bıraktı. ‘Gökbörü Otağı’nı da ziyaret eden Bahçeli, burada bir süre partililerle sohbet etti. Bahçeli, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin ele alınacağı belirtildi. (DHA)