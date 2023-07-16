MHP’de istifa kararı

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görevinden istifa ettiğini belirten Gölgeli, şu ifadeleri kullandı;

*2017 yılından beri yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

“BAHÇELİ’YE BAĞLILIKLA HİZMET ETTİM”

*İftiharla belirtmek isterim ki; Görev başında bulunduğum sürece Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, partime ve teşkilatıma büyük bir sadakat ve bağlılıkla hizmet verdim.

*Parti politikalarımızın aksaksız hayata geçirilmesi için, Genel Merkezimizle uyum içinde görevimi ifaya gayret ettim.

*Bundan sonra da gönüllü bir nefer olarak Sayın Genel Başkanımıza, partimize ve teşkilatımıza hizmet vermeye devam edeceğim.

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