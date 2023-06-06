MHP’nin TBMM grup yönetimi belirlendi

MHP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri ile Meclis Grup Yönetimi belirlendi. Meclis Başkanvekilliği görevine İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliği’ne Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Grup Başkanvekilliklerine ise Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.

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MHP’de Meclis Başkanlık Divanı'nda MHP'ye düşen üyelikler ile Meclis Grup Yönetimi belirlendi. MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Celal Adan geçen dönem olduğu gibi bu dönem de Meclis Başkanvekili olarak görev yapacak.

MHP TBMM İdare Amirliği'ne ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ı görevlendirdi. MHP'de Grup Başkanvekilliklerine de Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, getirildi.

MHP’den yapılan yazılı açıklamada “Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirilmiştir; TBMM Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan ile TBBM İdare Amirliği’ne ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay görevlendirilmiştir.” denildi. ANKA

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