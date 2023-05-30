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Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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