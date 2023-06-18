Midibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçisi aileleri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu 7 yaşındaki Mohammad Zain hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Numuneevler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ile Necatibey Caddesi’nin kesiştiği kavşakta M.İ. (47) yönetimindeki tartım işçisi aileleri taşıyan 31 AGJ 267 plakalı midibüs, N.H. (30) yönetimindeki 31 AGZ 800 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, midibüsteki Mohammed Zain’in hayatını kaybettiğini belirledi.
24 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan 2 sürücü ile midibüsteki 22 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)