Milas’ta iki trafo patladı

Muğla’nın Bodrum, Datça, Marmaris ilçelerinden sonra Milas'ta da iki trafo patladı, yangın çıktı. Kentin önemli bölümü elektriksiz kaldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçesinden sonra Milas da trafo patlamaları nedeniyle elektriksiz kaldı. Milas Merkez Mahallesi ile Hacı İlyas Mahallesi'nde iki trafo patladı, ardından yangın çıktı.

İlçede öğleden sonra yaşanan patlama ve ardından çıkan yangınlar, yoğun klima kullanımı nedeniyle yaşanan aşırı yüklenmeleri gözler önüne serdi. Patlamalar sırasındaki parlamalar ve dumanlar, çevre sakinlerinde korkuya neden oldu. Patlamanın ardından küçük çaplı bir yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

AYDEM (Elektrik Dağıtım Şirketi) ekipleri de hızla olay yerine gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Şehir merkezinde ve trafonun enerji sağladığı bölgelerde enerji kesintisi yaşandı. Bu durum, klima kullanımının yoğun olduğu bir dönemde bölge halkında büyük bir sıkıntı yarattı.

Trafik ekipleri, olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla şehir merkezinden Üçgen Park'a giden ve Üçgen Park'tan şehir merkezine doğru gelen yolun trafiğe kapatılmasını sağladı. İtfaiye ekipleri, içerideki dumanları boşalttıkları sırada bir patlama daha meydana geldi ve yangın çıktı. Olayın boyutlarının büyüdüğünü fark eden ekipler hızla uzaklaştı. Ancak hemen ardından tekrar müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi.

Ekipler, dumanların boşaltılmasının ardından AYDEM ekipleriyle beraber içeriye girerek hasar tespiti gerçekleştirdi. Trafodaki yangın, suyla müdahale edilmesi enerji hatlarında daha fazla kalıcı hasara neden olabileceği riskine karşı, toz püskürtülmesi marifetiyle söndürüldü.

Milas’ın önemli bölümü saatlerce elektriksiz kalırken, son üç gündür Bodrum ilçesinde de 8-12 saatlere varan elektrik kesintileri yapılması dikkat çekti.