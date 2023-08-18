“Milletin evlatlarına patates soğan lüks hale geldi”

Türkiye’de neredeyse her gün gelen zamlarla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, iktidara tepki gösterip, “Sizin çocuklarınız lüks restoranlarda yiyip içerken, yıllığı 500 bin liralık özel okullara giderken, milletin evlatlarına patates soğan lüks hale geldi” dedi.

Ali Selim YAMANLI

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İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, partisinin Güngören İlçe Başkanlığı önünde zamlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Anayasal hak olan basın açıklamasını 5 gün öncesinden bildirmelerine rağmen belirlenen bir başka noktaya ‘kamu güvenliği' nedeniyle izin verilmediğini aktaran Yüksel, “Zamlara karşı yapacağımız protesto açıklaması zammı yapanları rahatsız etti” dedi. Gittikçe hızlanan, hızlandıkça sofralardan daha fazla çalan bir zam yağmuruna tutulduklarını vurgulayan Yüksel, “Bu yağmur bereket getiren değil, bereket götüren bir yağmur” diye konuştu.

YENİ NESİLDE BODURLUK BAŞLADI

Çocuklarının beslenme çantasına yeterli besin koyamayan annelerin, evladına istediği oyuncağı alamayan babaların mahcubiyetini her gün gördüklerini dile getiren Yüksel, çocukların ete, süte, yumurtaya uluşamaz hale geldiğini, yeni nesillerde iyi beslenememekten dolayı bodurluk başladığını ifade etti.

“Beka naralarıyla yeri göğü inleten ama asıl dertleri kendi şahsi politik bekaları olanlara sesleniyorum” diyen Yüksel, “Esas beka çocuklarımızın beslenmesidir, eğitimidir. Sizin çocuklarınız lüks restoranlarda yiyip içerken, yıllığı 500 bin liralık özel okullara giderken, milletin evlatlarına patates soğan lüks hale geldi” dedi.

SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

“Dünyayı yönetiyoruz masallarıyla ekranlarda boy gösteriyordunuz” sözleriyle iktidara yüklenen, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını hatırlatan Yüksel, “Şimdi birkaç milyar dolar için dün katil dediğiniz Suud prensinin ayağına gittiniz. Darbenin arkasındaki güç dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri şeyhinin önünde kırk takla attınız. İçişleri eski bakanınız sahnede böğürürcesine bağırıyordu: ‘Temmuz'dan sonra bakın neler olacak. Nasıl ekonomimiz şaha kalkacak' diyordu. İşte o temmuz da bitti, ağustos da bitiyor. Her şey bitti ama iki şey bitmiyor; biri iktidarın yalanları diğeri de insafsızca yaptığı zamlar” değerlendirmesini yaptı.

“HALKI NİÇİN KANDIRDINIZ?”

Yüksel açıklamasına şöyle devam etti:

* Şimdi iktidara hep birlikte soralım: Madem seçimden sonra temel besin maddeleri dahil her şeyin fiyatı 4-5 katına çıkacaktı ve paramız pul olacaktı, halkı niçin kandırdınız? Üreticiyi malı para etmez, tüketiciyi de alamaz hale getirdiniz. Milleti kuru ekmeğe muhtaç bıraktınız. Çalışanı da emekliyi de derin yoksullukla karşı karşıya bıraktınız. Sağlık sistemi çöktü. Milyonlarca sığınmacının ülkeye dolmasına sebep oldunuz, evlerimizde güvende değiliz.

* Bu konuda yine kulaklarınız sağır, gözleriniz kör mü oldu? Seçim sürecinde bundan sonra faiz artışı olmaz, faiz inmeye devam edecek sözünüzden bir ay sonra niye döndünüz? Savaş mı çıktı? İnsanlar ev kiralarını niçin ödeyemez hale geldi.? Ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıklar neden? Neden ölüme varan kavgalar oluyor? Barınma krizini 2 yıldır neden çözemiyorsunuz?

* Dünyanın tersine, ‘faiz sebep enflasyon sonuç' sözünü inatla ispat etmek için faizleri indir, doların ve enflasyonun patlamasına neden ol. Ardından doları tutmak için milyarlarca dolar rezervi yak. Seçim öncesi sırf kazanmak için bütçeyi kalbura çevir. Seçimden sonra da zamları ve vergileri vatandaşın sırtına bindir. Bütün bunları yaptıktan sonra dönüp millete; ‘Deprem oldu, pandemi geldi, 15 Temmuz oldu, dış güçler uğraştı, başka çare yok' diyerek beceriksizliğinize bahane üretmediniz mi? Elbet bu soruların cevabını vermeye yüzünüz yok. Sadece yüzünüz mü, vicdanınız da yok!

“YİNE YANLIŞ YOLDALAR”

İktidarın, milletin temiz ve masum duygularını istismar ettiğini söyleyen Yüksel, “Yalanlarıyla, yanlışlarıyla hayatınızı perişan etti. Zamları takip etmek artık mümkün değil. Nasılsa seçimi kazandık, istediğimizi yaparız zannediyorlar. Yine yanlış yoldalar yine yanılıyorlar. Seçim sürecinde vermiş oldukları halkın gözünü boyayan vaatlerin çare olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir kesimi aşırı zenginleştirirken diğer kesimi, halkın büyük bir kısmını tamamen fakirleştirdiniz” diye konuştu.

“İYİ PARTİ BURADA”

Kadınların bu yükü artık kaldıramadıklarını ama umutlarını asla kaybetmediklerini söyleyen Yüksel, “Çünkü biz buradayız. İYİ Parti burada. Kadınlar burada. Tenceresini kaynatmayan, evladını büyütmeye, evini geçindirmeye çalışan kadınlar burada. Biz burada oldukça iktidara mahkum değilsiniz, mecbur değilsiniz” dedi. Sosyal adaletin sağlandığı, hukukun üstün olduğu, yoksulluğun bittiği ve insanca yaşamın sağlandığı günlerin tez zamanda gelmesini diledi.

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