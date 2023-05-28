Milletvekili seçilemeyen Destici: Her türlü karara saygılıyız

Milletvekili seçilemeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, oyunu kullandı. Destici "Takdir milletimizindir. Milletimizin, seçmenimizin vereceği her türlü karara biz saygılıyız" dedi.

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14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilemeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oyunu Ankara’da Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde kullandı. Destici, her bir oyun çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

– Rehavete kapılmamak gerekiyor, ‘Nasıl olsa arada yüksek bir puan farkı var, 5 puan gibi bir fark var. Bu kapanmaz, rahatlıkla kazanılır. Benim oyumla bir şey olmaz’ demeyelim. Mutlaka bir oy çok kıymetlidir, herkes oyunu kullanmalı. Özelde de Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha 13. Cumhurbaşkanı olarak katkı verilmesini istiyoruz.

DARBELERE HEP KARŞI ÇIKTIK

– Devletimizin varlığının bekası, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin kardeşliği, istiklali ve istikbali için bunun mücadelesini veriyoruz. Daha güçlü, müreffeh, mutlu, büyük bir Türkiye için bir araya geldik. Vatandaşlarımızdan da bugün oylarını kullanarak bu mücadeleye katkı vermelerini diliyoruz. Takdir milletimizindir.

– Milletimizin, seçmenimizin vereceği her türlü karara biz saygılıyız. Çünkü biz demokrasiden, milli iradeden, milletten yanayız. Bugüne kadar millet iradesine vurulan bütün darbelere hep karşı çıktık, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Kararı, milletimiz sandıkta verecek. (AA)

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